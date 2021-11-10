Метшин строит новую Казань: где идут работы и кто там будет жить

Мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с ходом работ на главной на данный момент стройке Казани - возведении первого этапа Вознесенского тракта. Градоначальник возлагает на строительство дороги огромные надежды и даже назвал территорию Новой Казанью.

«Когда Вознесенский тракт будет достроен, люди быстро привыкнут к нему, им покажется, что так здесь было всегда. Сейчас здесь ведутся масштабные работы, но пройдет буквально два-три года, и это будет новая Казань ХХI века с великолепными комфортными жилыми районами», – заявил Метшин.

ЧТО ПОЯВИТСЯ НА МЕСТЕ СТРОЙКИ

Сейчас, глядя на территорию, понимаешь, что до "новой Казани" пока далеко. Строительство только началось. Пока идет возведение тоннелей под проспектом Победы и под улицей Гвардейской на месте пересечения с Аметьевской магистралью. Протяженность первого участка дороги – от Гвардейской до проспекта Победы – составит почти 4 км, ширина – 13-17 метров по три полосы в каждую сторону.

Фото: мэрия Казани.

Строительство первого этапа Вознесенского тракта стартовало в этом году. Для возведения двух путепроводов тоннельного типа на пересечении Вознесенского тракта с проспектом Победы строители проложили объездную дорогу протяженностью в 1,2 км, еще одну – на пересечении с улицей Гвардейской длиною 890 метров.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЗНЕСЕНСКОГО ТРАКТА ПЛАНИРОВАЛОСЬ ЕЩЕ 50 ЛЕТ НАЗАД

Сейчас движение транспорта организовано по этим объездным дорогам. Кроме тоннелей в рамках строительства первого этапа Вознесенского тракта предусмотрено возведение трех подземных пешеходных переходов и одного моста через железнодорожные пути.

Общая сметная стоимость первого этапа – 12 млрд 200 млн рублей. В этом году заключены контракты стоимостью 7 млн рублей. К слову, строительство Вознесенского тракта было заложено еще в Генеральном плане Казани 1969 года.

«Наши предшественники мечтали об этом, наконец-то мы развернули здесь очень серьезную работу», – добавил он.

Фото: мэрия Казани.

Сейчас на объекте завершился вынос инженерных коммуникаций, ведется строительство искусственных сооружений.

«На проспекте Победы установлены буронабивные сваи, на дне тоннеля заканчивается прокладка ливневой канализации, которая будет обеспечивать сбор воды со всего Вознесенского тракта. Кроме того, идет строительство подземных пешеходных переходов. Параллельно ведется устройство дорожной одежды и земельные работы», – сообщил заместитель руководителя Исполкома Игорь Куляжев.

После прокладки ливневой канализации начнется заливка монолитной плиты и устройство перекрытий, к которым, планируется приступить в будущем году. Завершить основные работы первого этапа планируется в сентябре будущего года.

Фото: мэрия Казани.

ЧТО ПОЯВИТСЯ РЯДОМ С НОВОЙ ДОРОГОЙ

Новая дорога не только разгрузит Мамадышский тракт, но и частично решит дорожные проблемы в поселках Вознесенское, Большие Клыки, Самосырово, Салмачи, Привольный, Вишневка, жилых комплексах «Весна» и «Светлая долина». Кроме того, строительство новой магистрали послужило толчком к развитию в Советском районе территории общей площадью 293 гектара в границах улиц Родины, Даурской, Гвардейской и Аделя Кутуя.

«Эта дорога открывает для развития депрессивную промышленную зону, – сказал Метшин. – Здесь в красивом, современном микрорайоне с социальной инфраструктурой будут проживать 40 тысяч жителей. Для них будет организовано 36 га парков, скверов, зеленых насаждений. Эти территории мы сегодня проектируем, уже понимая, какая комфортная среда будет у жителей».

Фото: мэрия Казани.

Согласно утвержденному в марте проекту планировки здесь предполагается строительство 11 жилых комплексов, а также объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, социальных объектов, включая школы, детские сады, а также поликлинику. Комплексный подход к планировке позволил связать ее с Вознесенским трактом и предусмотреть развитие инженерной инфраструктуры. Современные подходы к проектированию помогут в будущем в организации дорожного движения – несмотря на большое количество проживающих в микрорайоне жителей, заторов удастся избежать благодаря обустройству подъездных путей.