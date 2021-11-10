Без QR-кодов и карантина: Как туристу из Казани добраться во Вьетнам и какие там ограничения

Россия продолжает открывать границы и возобновлять авиасообщение с разными странами. Какие страны в первую очередь интересны среднестатистическому россиянину - естественно те, где есть курорты. Выбор для тех, кому надоели Турция и Египет, меж тем, расширяется. Вслед за Таиландом открывается еще одно направление Юго-Восточной Азии – Вьетнам.
ПОКА ЛИШЬ ПЯТЬ КУРОРТОВ
Обсуждение открытия страны для туристов велось уже давно и несколько раз решение откладывалось. И вот 2 ноября правительство Вьетнама согласовало трехэтапный пилотный план по приему туристов. К чему готовиться туристу из Казани.
Первый этап стартует уже в ноябре. Путешественники, полностью привитые или переболевшие Covid-19, смогут без карантина посетить пять туристических направлений. Но только в рамках пакетного тура. Принимать их будут по принципу «песочницы»:
- на острове Фукуок в провинции Кьензянг;
- в курорте Дананг;
- в провинции Куангнам, где находится древний город Хойан;
- провинции Кханьхоа, где расположен курорт Нячанг;
- провинции Куангнинь, в которой находится залив Халонг (он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО).
Второй этап начнется в январе 2022 года. Туристы с иммунитетом от коронавируса, и которые пробудут в первом пункте назначения 7 дней, смогут выезжать в другие уголки страны. Список этих мест опубликуют позже.
Сроки третьего этапа объявят после того, как появятся результаты первых двух, но надеяться, что он наступит уже в июле 2022 года. На последнем этапе запланировано полное открытие страны для туристов.
Фото: pixabay.com
ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ И КАК ДОБРАТЬСЯ
Для въезда потребуется:
- забронировать пакетный тур на чартерном или регулярном рейсе;
- предоставить доказательства вакцинации от Covid-19 (после полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней и не более 12 месяцев) или выздоровления от инфекции;
- отрицательный результат теста методом RT-PCR / RT-LAMP, полученный в течение 72 часов до вылета;
- страховка, покрывающую лечение от коронавируса на сумму не менее 50 000 долларов США.
По приезде в страну у путешественников должно быть установлено на телефонах приложение IGOVN. В первый день во Вьетнаме иностранцы должны сделать экспресс-тест на антиген. Если результат окажется положительным, туриста доставят в больницу. Его лечение покроет страховка.
Во время путешествия по Вьетнаму, иностранцы должны измерять температуру, следить за своим самочувствием и загружать результаты в приложение. Через семь дней туристам, которые продолжат оставаться во Вьетнаме нужно снова сдать тест на Covid-19 и после этого они смогут поехать в другие места страны.
Фото: pixabay.com
На сегодняшний день Вьетнам признает сертификаты вакцинации, выданные 72 странами и территориями. И сейчас идут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации с 80 странами. «Спутник V» входит в список признанных Вьетнамом вакцин.
Вьетнам закрыл границы и отменил международные рейсы в марте 2020 года. Авиасообщение с Россией было возобновлено только в январе 2021 года, но прямые перелеты были прекращены из-за запрета туризма. Поэтому пока было только два рейса в неделю по направлению Москва – Ханой.
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