Без QR-кодов и карантина: Как туристу из Казани добраться во Вьетнам и какие там ограничения

Россия продолжает открывать границы и возобновлять авиасообщение с разными странами. Какие страны в первую очередь интересны среднестатистическому россиянину - естественно те, где есть курорты. Выбор для тех, кому надоели Турция и Египет, меж тем, расширяется. Вслед за Таиландом открывается еще одно направление Юго-Восточной Азии – Вьетнам.

ПОКА ЛИШЬ ПЯТЬ КУРОРТОВ

Обсуждение открытия страны для туристов велось уже давно и несколько раз решение откладывалось. И вот 2 ноября правительство Вьетнама согласовало трехэтапный пилотный план по приему туристов. К чему готовиться туристу из Казани.

Первый этап стартует уже в ноябре. Путешественники, полностью привитые или переболевшие Covid-19, смогут без карантина посетить пять туристических направлений. Но только в рамках пакетного тура. Принимать их будут по принципу «песочницы»:

на острове Фукуок в провинции Кьензянг;

в курорте Дананг;

в провинции Куангнам, где находится древний город Хойан;

провинции Кханьхоа, где расположен курорт Нячанг;

провинции Куангнинь, в которой находится залив Халонг (он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО).

Второй этап начнется в январе 2022 года. Туристы с иммунитетом от коронавируса, и которые пробудут в первом пункте назначения 7 дней, смогут выезжать в другие уголки страны. Список этих мест опубликуют позже.

Сроки третьего этапа объявят после того, как появятся результаты первых двух, но надеяться, что он наступит уже в июле 2022 года. На последнем этапе запланировано полное открытие страны для туристов.

Фото: pixabay.com

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ И КАК ДОБРАТЬСЯ

Для въезда потребуется:

забронировать пакетный тур на чартерном или регулярном рейсе;

предоставить доказательства вакцинации от Covid-19 (после полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней и не более 12 месяцев) или выздоровления от инфекции;

отрицательный результат теста методом RT-PCR / RT-LAMP, полученный в течение 72 часов до вылета;

страховка, покрывающую лечение от коронавируса на сумму не менее 50 000 долларов США.

По приезде в страну у путешественников должно быть установлено на телефонах приложение IGOVN. В первый день во Вьетнаме иностранцы должны сделать экспресс-тест на антиген. Если результат окажется положительным, туриста доставят в больницу. Его лечение покроет страховка.

Во время путешествия по Вьетнаму, иностранцы должны измерять температуру, следить за своим самочувствием и загружать результаты в приложение. Через семь дней туристам, которые продолжат оставаться во Вьетнаме нужно снова сдать тест на Covid-19 и после этого они смогут поехать в другие места страны.

Фото: pixabay.com

На сегодняшний день Вьетнам признает сертификаты вакцинации, выданные 72 странами и территориями. И сейчас идут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации с 80 странами. «Спутник V» входит в список признанных Вьетнамом вакцин.

Вьетнам закрыл границы и отменил международные рейсы в марте 2020 года. Авиасообщение с Россией было возобновлено только в январе 2021 года, но прямые перелеты были прекращены из-за запрета туризма. Поэтому пока было только два рейса в неделю по направлению Москва – Ханой.