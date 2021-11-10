В МВД по Республике Татарстан прокомментировали жесткое задержание мужа и жены на рынке в Зеленодольском районе Татарстана. Напомним, видео с места происшествия появилось в социальных сетях и вызвало возмущение: сотрудники полиции скрутили мужа и жену, а в отношении мужчины применили перцовый баллончик, сообщили интернет-сообщества. Причиной стало отсутствие маски у женщины и ее отказ предъявить документы.

В официальном комментарии МВД говорится, что женщина действительно находилась без маски в общественном месте, чем грубо нарушила Постановление кабмина РТ от 28 октября 2021 года.

"На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения правонарушительница не реагировала и оказала сопротивление правоохранителям. Также во время общения с сотрудниками полиции к женщине подошел мужчина и стал оскорблять стражей порядка, проявлять в их адрес агрессию, пытался ударить. В связи с чем сотрудники были вынуждены применить физическую силу", - отмечается в сообщении.

Супругов доставили в отдел полиции. В отношении жены составили протокол о нарушении антиковидных мер, а в отношении мужчины материалы направили в Следком:

"В отношении мужчины собран материал и направлен в СУ СК РФ по РТ для принятия процессуального решения по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти»", - говорится в сообщении силового ведомства.