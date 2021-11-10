В социальных сетях бурно обсуждается жесткое задержание семейной пары за отсутствие медицинской маски. Все случилось в Новой Туре, в Зеленодольском районе Татарстана.

На местном рынке сотрудники полиции остановили женщину без маски. У нее попросили документы, но безмасочница отказалась их показывать.

В отношении женщины применили силу, но на защиту жены встал муж и получил от полицейских перцовым газом в лицо, после чего его скрутили.

В Сети сформировались два лагеря. Одни поддерживают полицейских, говоря, что надо соблюдать антиковидные правила и не оказывать сопротивления, ведь требования стражей порядка были законными. Другие уверены, что скручивать людей и применять перцовый газ - "форменное зверство".