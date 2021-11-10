Прививка от коронавируса должна быть включена в Национальный календарь прививок и стать обязательной для всех. С таким мнением выступил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уверен, что только таким способом можно добиться конца пандемии, если будут привиты 75% населения, сообщает "РГ".

"Это кончится, когда 70–75% населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю. Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной",— сказал специалист.

Пока рост числа прививающихся в российских регионах начинается только тогда, когда власти запрещают населению посещать общественные места.

Законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок был внесен в Госдуму в мае, 8 июня он был одобрен в первом чтении. 15 июня документ должны были рассматривать во втором чтении, но он был снят с повестки, с тех пор депутаты к нему не возвращались.