Срок действия сертификатов о вакцинации, срок действия QR-кодов в Татарстане может быть изменен в особом порядке, если того потребует эпидемиологическая ситуация в регионе. С таким предупреждением выступил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Он уточнил, что на данный момент срой действия - 1 год вне зависимости от того, каким препаратом прививался человек. Сроки могут быть градированы по препаратам, а также могут быть уменьшены, если появятся новые штаммы инфекции.