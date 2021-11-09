Вице-премьер Татарстана, руководитель республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Лейла Фазлеева рассказала о том, как мы все будем возвращаться к привычной и уже изрядно подзабытой жизни без ковида. Ее слова цитирует "Бизнес Онлайн".

По словам вице-премьера республики, многие эксперты сегодня говорят о том, что в ближайший год не стоит ждать окончания пандемии. Фазлеева поинтересовалась мнением у главного внештатного эпидемиолога и специалиста по вакцинопрофилактике Минздрава РТ Дмитрия Лопушова.

"Вирус внедрился в популяцию. Вирус, скорее всего, останется среди нас, он никуда не исчезнет. Наша основная задача — при помощи вакцинации минимизировать его влияние на здоровье человека", — ответил специалист, отмечая, что возвращение к "прежней жизни" сейчас зависит от эффективности и темпов вакцинации.