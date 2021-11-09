Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин поручил главам российских регионов не стесняться вводить дополнительные антиковидные меры и ограничения на своих территориях.

"Очевидно, что по регионам ситуация неоднородная. В некоторых рост заболеваемости замедлился, в других дела обстоят не лучшим образом. Коллеги, прошу вас внимательно следить за ситуацией и оперативно принимать решения, активно работать с главными санитарными врачами в регионах. Очень важно строго контролировать соблюдение ограничительных мер. Если надо — совместно вырабатывать дополнительные необходимые меры", — отметил он (цитата по ТАСС).

Дополнительно премьер-министр потребовал, чтобы были увеличены объемы ПЦР-тестирования во всех регионах страны и как можно скорее:

"Президент поручил кратно увеличить тестирование на коронавирус. Важно, чтобы это исполнялось во всех субъектах РФ", — добавил глава кабмина.

В Татарстане еще до требования Мишустина были приняты довольно суровые антиковидные ограничения и решение еще более ужесточить их с 22 ноября: Татарстан станет первым регионом, где на транспорте будут внедрены QR-коды, и антипрививочники воспользоваться общественным транспортом не смогут. QR-коды с 22 ноября вводят и в вузах как для студентов, так и для педагогов.