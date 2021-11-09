Код от бургера из МакДака не прокатит: Как в Казани проверяют QR-коды у посетителей ТЦ

Пока одни стоят в очереди на вакцинацию, другие на входе в торговые центры. С 11 октября посещать ТЦ стало возможно только с QR-кодом. Корреспондент ProKazan решила проверить, как с проверкой кодов справляются охранники, проверяют ли документы и собираются ли на входе в ТЦ большие очереди.

На входе в ТЦ «Парк Хаус» собралась очередь, хоть это и будний день. Охранники сканируют QR-код и проверяют документы. Необязательно нужен паспорт, подходят и водительские права. А вот по QR-коду из условного "МакДоналдса" пройти не получится. Попасть внутрь заняло не больше 10 минут.

Как сообщили охранники, очереди есть и днем, но люди быстро заходят внутрь. А вот к вечеру людей становится больше и приходится немного подождать, все идут после работы в магазины.

Фото: Йолдыз Халиуллиной

Фото: Йолдыз Халиуллиной

Войти в «Парк Хаус» можно только через главный вход через две двери. На улице у каждой двери стоит по два охранника. Внутри еще один человек проверяет температуру посетителей. Выйти из торгового центра можно уже только через боковые входы. Но и там стоит охрана, если кто-то решит проскочить внутрь.

В ТЦ «Мега» в восемь вечера очереди были небольшие. У магазина работает несколько входов, и со стороны выхода «Икеи», не было никого, кроме скучающего охранника. Больше всего людей собралось у главного входа. Там документы не спросили, а вот у других дверей охранники были строже.

Фото: Йолдыз Халиуллиной

Охранники рассказали, что большие толпы у дверей собираются только по выходным. Сейчас почти не приходится уговаривать людей показывать коды, споры бывают только при проверке документов.

«Конфликтующих из-за проверки QR-кодов немного, все уже стали понимать ситуацию, носят безоговорочно маски, показывают qr-коды сразу. Любой спор идет из-за показа документов, особенно на паспортные данные. Личностные удостоверения, права показывают с легкостью. Подходит любое удостоверение, студенческие, водительские. Можно скриншот на телефоне. В магазинах внутри ТЦ тоже вводят проверку кодов, например в ресторане Икеа, в магазине Rendez-Vous» – сообщил охранник на входе в ТЦ «Мега».

Фото: Йолдыз Халиуллиной

В обоих торговых центрах попасть в продуктовые магазины без кода невозможно, нет отдельного входа.

В ТЦ «KazanMall» на входе было всего пара человек, попасть в магазин заняло меньше минуты. Охранник просканировал QR-код и проверил документы. А вот посетить продуктовый магазин «Лента» могут и непривитые, у магазина есть отдельный вход со стороны улицы Спартаковская.