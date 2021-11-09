Аэропорты «Бегишево» и «Казань» планируют соединить скоростной железной дорогой. Об этом сообщил рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

На то, чтобы добраться из одного аэропорта в другой, потребуется всего 1 час 15 минут. ОАО "РЖД" уже приняло документацию о начале строительства объекта, а реализовывать идею планируют с 2027 года.

"В Татарстане всегда ставили вопрос, как напрямую связать железной дорогой Альметьевск и Казань, а также Казань и Набережные Челны. Если правление РЖД будет отрабатывать принятый документ, то в ближайшие годы мы увидим такую перспективу", – отметил Ханифов.