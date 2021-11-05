В Еврейской автономной области (ЕАО) из-за отказа от вакцинации от COVID-19 уволились еще 12 сотрудников местной скорой, сообщает BFM со ссылкой на главврача местной подстанции скорой помощи Владислава Когана.

"Пятнадцать человек изначально было, потом добавились, мы посчитали по спискам, что за последнее время, ну, 27 человек", - сообщил Коган.

Медики свой отказ поясняют тем, что они все имеют иммунитет к коронавирусу, поскольку в свободное время подрабатывают в ковидных стационарах.

Власти региона заверили, что местные жители не останутся без медпомощи.