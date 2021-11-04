Коллектив подстанции скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) написал заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса, сообщает РИА Новости.

"Все 15 сотрудников скорой написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться. Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать", — рассказал один из сотрудников скорой.

По словам медиков, они все в личное время подрабатывают в ковидной больнице и постоянно контактируют с инфицированными, а потому уверены - у них есть иммунитет к опасному вирусу.

Руководство больницы скорой помощи заверило, что население без скорой не останется, даже если эти 15 сотрудников уйдут.