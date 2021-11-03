Летом текущего года в полицию обратился сотрудник транспортной компании, заявивший, что некто неизвестный украл с топливной карты фирмы более полумиллиона рублей.

Большегруз фирмы встал на ремонт и вышел в рейсы только в мае. Вот тут водитель и обнаружил, что у него украли топливную карту, а потом выяснилось, что похититель еще и воспользовался ею по назначению - получил с ее помощью 11 тысяч литов дизельного топлива на сумму около полумиллиона рублей.

Возбудили уголовное дело. Полицейские Казани смогли найти виновника и задержали его 2 ноября. Дальнобойщик полностью признал вину. Он сказал, что карту нашел на одной из заправок, а потом предлагал другим водителям заправку, занижая цену топлива. Получив от коллег наличные, он расплачивался топливной картой за их бензин.

Подобные сделки он проворачивал не только в Казани, но и в других городах России. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос о возмещении материального ущерба, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.