Две женщины в Нижнекамске захватили торговый центр и пускали в него посетителей без QR-кодов. Видео появилось в социальных сетях скандально известной многодетной матери из Набережных Челнов Агины Алтынбаевой. Судя по голосу, одной из захватчиц была именно она.

На представленных видеокадрах одна из женщин кричит, что QR-режим унижает человеческое достоинство, и пугает стоящую рядом охранницу уголовными статьями. Другая в ответ на вопрос посетительницы заявляет: "Проходите. Мы здесь власть. <...> Не надо ничего показывать".

Эти же две женщины ранее были замечены в ТЦ Набережных Челнов и Муслюмово.