Для переписчиков Всероссийской переписи населения в Казани составили "черный список" домов, куда ходить не стоит ради собственной безопасности. В создании списка помогли полицейские, теперь вся база данных доступна переписчикам в выданных им для работы планшетах.

Переписчики и сами корректируют список, дополняя его своими замечаниями, такими, как наличие у людей злого и опасного пса или описывая грубость жильцов.