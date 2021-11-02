В Казани мужчина набросился на сотрудницу Всероссийской переписи населения. Все случилось в доме № 17а по улице Кутузова, об этом сообщили в УМВД Казани.

Установлено, что женщина проводила перепись населения. Мужчина в подъезде вышеуказанного жилого дома в грубой форме потребовал, чтобы она уходила. Как только женщина повернулась к нему спиной, мужчина толкнул ее, она покатилась с лестницы вниз.

Нападавшему этого показалось мало, он схватил женщину за ноги, выволок из подъезда вниз головой на улицу.

Пострадавшая переписчица получила травмы. Никто из очевидцев происходящего не пришел женщине на помощь. По некоторым данным, у женщины перелом позвоночника. 56-летний агрессор задержан.