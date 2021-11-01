Как не выпасть из режима и чем себя занять во время нерабочих дней жителям Казани?

Если бы несколько лет назад кто-то услышал о том, что вскоре вся страна получит недельные каникулы, то радости бы не было предела. Сейчас же эти коронавирусные каникулы не вызывают ничего более, чем стресс. Да и называются они уже вовсе не по-праздничному - "локдаун". Для многих привычный режим жизни вот-вот нарушится, и кто-то, наверняка, задается вопросом, чем же теперь занять себя дома и как сделать так, чтобы не выпасть из режима? Рассказываем, как не выбиться из графика на дистанте.



Фото: autogear.ru

1. Просыпайтесь как в рабочий день

Не стоит выбиваться из своего обычного режима. Помимо того, что нарушение циркадных ритмов может привести к не самому хорошему самочувствию в течение всего дня, так еще есть и риск получить серьёзные проблемы со здоровьем. Продолжительность сна для взрослых должна быть не менее 7-9 часов. Во время "канинкул" очень важно сохранять стабильный режим, поэтому ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время. Таким образом, будет намного легче войти в рабочий график после выходных.

2. Не забывайте про физические упражнения

Используйте образовавшееся свободное время для активности. Физические упражнения восстанавливают тонус мышц, поднимают настроение, жизненные силы и уверенность в себе. Речь даже идет не о тяжелых силовых упражнениях, а лишь о зарядке, гимнастике и легких нагрузках. Прогулки — прекрасное времяпрепровождение. Старайтесь, как можно больше гулять.



Фото: vashsport.com

3. Займитесь образованием

Нерабочие дни — самое время для того, чтобы повысить свою квалификацию или начать обучаться тому, чему вы давно так хотели, но вам всего лишь не хватало времени начать. Это может быть, что угодно: изучение такого модного ныне итальянского языка, проектирование в Autocad, моделирование в Python или же игра на гитаре — сегодня практически всему можно научиться не выходя из дома. А если вы любите читать, то времени для того, чтобы познакомиться с новыми для себя книгами, лучше не придумаешь.

4. Посмотрите фильмы и сериалы

Для подогрева настроения, посмотрите сериал. Возможных вариантов здесь тоже целая масса. Из самых последних и так сказать "хайповых", конечно же это "Игра в кальмара". Наверняка, каждый уже о нем слышал, но возможно не каждый его смотрел. Это жестокий триллер в жанре смертельных азартных игр со странным фокусом на ностальгии по детским играм. Звучит уже неплохо. А если взять в расчет, что в нем поднимаются, действительно, серьезные и глобальные проблемы, то становится совсем интересно. Если вы давно раздумывали над тем, смотреть этот сериал или нет, то вот наш совет - смотреть.



Фото: kanobu.ru

5. Устройте уборку

Научно доказано, что беспорядок делает людей нервными и провоцирует стресс. Существует даже теория разбитых окон. Звучит она так: "Если в доме разбить стекло и не починить, то вскоре будут разбиты все окна и начнется мародерство". Теория утверждает, что попустительство общества к мелким правонарушениям провоцирует людей на совершение аналогичных или более серьёзных правонарушений. Аналогично и с беспорядком дома. Если не убрать вещь на место, то со временем таких вещей станет множество, а позже начнутся конфликты и стресс. Поэтому обязательно подготовьте жилье для длительного и комфортного проживания.