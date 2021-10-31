В Казани пассажиры после ссоры с кондуктором избили водителя автобуса

Пассажиры автобуса избили водителя после ссоры с кондуктором. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщил Татарстан 24. Данную информацию подтвердили в пресс-службе МВД Татарстана.

По предварительным данным, днем 31 октября на улице Юлиуса Фучика трое мужчин с собакой сели в автобус №33. Во время поездки пассажиры начали конфликтовать с кондуктором, после чего двое из них набросились на водителя автобуса и избили его.

На место происшествия прибыло несколько экипажей сотрудников патрульно-постовой службы полиции, сообщили в ведомстве. В итоге злоумышленников задержали и доставили в отдел полиции.