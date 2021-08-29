Вакансия токаря-револьверщика в Татарстане вошла в число самых высокооплачиваемых в сфере производства в России в августе. Такие данные приводит RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Работа.ру».



Работодатель готов платить токарю-револьверщику от 85 до 90 тысяч рублей в месяц человеку — если он с опытом работы не менее трех лет и квалификацией не ниже V разряда.

Инженер-конструктору в Санкт-Петербурге, главному инженеру проекта в Екатеринбурге, а также сварщику-аргонщику в Подмосковье предлагают зарплату до 150 тыс. рублей в месяц. Немного меньше, до 110 тысяч рублей, в Екатеринбурге заплатят столяру на мебельном производстве.

В число самых высокооплачиваемых вакансий августа в сфере производства попала и должность формовщика колбасных изделий в Москве. Ему предлагают зарплату от 107 тысяч рублей. В Новосибирске работодатель готов платить от 100 тысяч рублей оператору гибочного станка.

До этого SuperJob составил топ-5 самых заманчивых предложений работодателей для жителей Казани. Больше всего в столице готовы платить старшему инженеру-программисту — 360 тысяч рублей в месяц.