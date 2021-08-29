Время от времени в Татарстане находят старинные клады. В 2015 году при ремонте интерната в Лаишевском районе нашли монеты царского периода и дамские украшения. Недавно клад старинных монет нашли в Свияжске при ремонте сарая.

Казань с такой богатой историей не может быть обделена кладами и схронами. Говорят, что самый крупный из кладов - казанский - относится к временам Ивана Грозного. Он может покоиться на дне озера.

Но только казанским кладом дело не ограничивается.

Откуда клады?

Историки говорят, что секрет казанских кладов прост: времена сменяли друг друга, революции, войны, и всегда хватало желающих спрятать свои ценности в смутные времена, чтобы потом, когда все успокоится, разыскать их.

Казани повезло: во времена Великой Отечественной ее не бомбили, а потому именно сюда и свозили со всей страны ценности.

Говорят, что даже часть ценностей из Кремля (Москва), в частности библиотеку Ивана Грозного, перевезли в годы войны в сопровождении "особистов" в три города - Казань, Самару и Нижний Новгород. А после революции якобы именно в Казань доставили золотой запас государства, судьба которого также потом неизвестна.

Бум находок

Настоящий бум находок пришелся в Казани на 90-е годы. Сносили старые одноэтажные и двухэтажные дома, началась застройка новых районов, вот тогда при разборе подвалов, чердаков, печных ходов, погребов и начали появляться богатые старинные схроны.

Обидно, что большая часть находок в Казани не осталась и в музеи не попала. По словам антиквара Ильи Семенова, казанские клады почти в 100% случаев оказывались в антикварных магазинах Москвы.

- Столичные перекупщики давали, естественно, больше за находки, имеющие ценность. Это был целый налаженный канал поставок. Я в то время только начинал работать с антиквариатом, буквально почти сразу после окончания исторического факультета Пензенского государственного педуниверситета перебрался в Москву. А поскольку я всегда интересовался археологией, то быстро мне предложили работать с архивами и с оценщиками кладов, привозимых в том числе и из Казани.

- Илья, а сейчас находки привозят?

- Я давно не работаю с этим, но знаю, что сейчас находки редко привозят антикварам. Законы ужесточились, черным копателям и кладоискателям приходится несладко. Но изредка бывают находки, что скрывать, только сами понимаете, я вам детализировать не имею права...

- Илья, лично вы знакомы с копателями?

- Да, знаком. И, скажу вам, ребята умнейшие. Прежде, чем куда-то выдвинуться на поиски, люди месяцами сидят в архивах, библиотеках, детально изучают обстоятельства жизни какого-нибудь барина-помещика. Вы представляете, какую работу они проделывают? Я не защищаю никого, просто нельзя не признать, что они достойны уважения.

Где сейчас?

В Казани осталось много кладов, уверены историки. Дело в том, что центральная часть столицы Татарстана соединяется подземными переходами. Подземная Казань - особый мир, о котором еще не так много известно, как хотелось бы. Казанцы знают, что почти все дома на Баумана соединяются подвалами. Подвальная сеть тянется в сторону Казанского Кремля, под ним - огромные подвальные миры, укрепленные. И кто знает, какие секреты они могут таить.

Относительно дна озера Кабан, где якобы могут быть спрятаны ханские клады, историки в эту легенду не особо верят: тут действует простая логика - клад прячут так, чтобы к нему был доступ, чтобы можно было его потом забрать. Забрать клад со дна Кабана с его трехметровым слоем ила - задача невероятная.

Команда проекта "Кочующие" утверждает, что клады в Татарстане можно искать не только в земле, но и воде. Со временем ландшафты менялись, и небольшие пещерки с кладом вполне могли оказываться затопленными.

По собранным "Кочующими" данным, клады могут быть в большом количестве спрятаны в Спасском районе (там уже найдено более 50 кладов, и это - явно не предел). Перспективными в плане кладов считаются Зеленодольский, Тетюшский и Камско-Устьинский районы Татарстана. И, конечно, сама Казань.