Гражданка Таджикистана с 9-летним сыном уже несколько дней живут в аэропорту Бегишево. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

32-летняя женщина прилетела из Худжанда в солнечный Татарстан 25 августа. На контроле что-то пошло не так. У нее и ее ребенка нашли проблемы с документами, и им запретили въезд в Россию.

Иностранцы ночуют в аэропорте уже четвертый день. Сотрудники соорудили им кровать, обеспечили постельным бельём и трехразовым горячим питанием. Женщину и ее сына ждет депортация.

Ранее мы писали, что в Казани во время пожара в частном доме погибли два человека.