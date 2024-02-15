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· Артем Акчурин

В Казани начали проектировать одну из самых больших школ в стране

В Казани начали проектировать одну из самых больших школ в стране

Мэрия Казани

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В Казани начали разработку проекта строительства школы на 2,5 тысячи мест. Планируется, что она станет одной из самых больших школ в России по вместимости. Проектируемое учреждение обучения разрабатывается с учетом всех современных мировых стандартов и тенденций в области образования. В школе планируется наличие дополнительных классов для развития творческих навыков, проведения различных кружков и мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

По словам директора Института развития Казани Алексея Горбунова, планируется разместить школу в четырехэтажном здании. Центром здания будет амфитеатр или атриум, который свяжет все этажи друг с другом. Это пространство предназначено для организации концертов, выступлений, лекций, мастер-классов и других событий. Также в планах создать арт-кластер как креативное пространство для учащихся.

Согласно проекту, учеников различных возрастов будут размещать в разных корпусах. На первом этаже будут расположены начальные и средние классы, а также технокабинеты для 5-9 классов, бассейн, столовая, спортивный зал и административные помещения. Второй этаж предназначен для учащихся вторых и средних классов, где также будет создана библиотека, столовая, бассейн с залом для занятий спортом. На третьем этаже будут обучаться ученики 3-9 классов, при этом для младших классов будет выделен отдельный блок. Также здесь будет расположен актовый зал и третий спортивный зал. Четвертый этаж будет отведен только старшеклассникам.

Автор фото: Мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что в связи с увеличением числа жителей в городе необходимы крупные школы. Он также отметил, что Казань является лидером в Приволжском федеральном округе по численности школьников. По мнению мэра, так как дети проводят большую часть дня в учебных заведениях, казанские школы должны обеспечивать все условия для их развития и успешного обучения.

Ранее, стало известно, школы Татарстана обеспечат оборудованием для обучения беспилотникам.

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