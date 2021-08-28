Абсолютно голая девушка устроила в Казани фотосессию у торгового центра. Рядом с ней находились маленькие дети, которые вышли в выходной погулять с родителями, они внимательно следили за странной взрослой дамой.

Поведение девицы возмутило казанцев. Видео появилось в социальных сетях и его активно обсуждают в городских сообществах. Большинство не разделили мнение девушки о прекрасном и возмутились выставлением обнаженного тела в общественном месте.

Нашли и те, кто потребовал, чтобы полиция разыскала и наказала бессовестную девицу.