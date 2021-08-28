Наркополицейские в Краснодаре наведались в гаражи по оперативным нуждам и нашли там мужчину в наручниках. Узник заявил, что его похитили трое, один из которых - гаишник. Похитителей также задержали в гаражах, на месте изъяли таблетки, боеприпасы, бейсбольные биты, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Кубани.

По факту похищения человека следственные органы принято процессуальное решение, содержание которого не уточняется. Однако, сообщает пресс-служба, у полицейских есть основания подозревать доставленных граждан в причастности к незаконному обороту наркотических средств. Один из задержанных и правда оказался сотрудником ГИБДД. Отмечается, что он отстранен от исполнения обязанностей.