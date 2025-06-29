Дора и Мартин собирают аншлаг на концерте в Казани

Вчера в Казани прошел Всероссийский день молодежи, который завершился большим концертом в парке имени Горького. Главными звездами вечера стали певица Дора (Дарья Шиханова) и исполнитель Мартин (Михаил Алексеевич), известный своими хитами «Я жду тебя» и «Позову звезды смотреть на тебя».

По информации «БИЗНЕС Online», люди начали собираться у входа в парк задолго до начала шоу. Некоторые поклонники ждали выступления Мартина с самого утра. К 20:00 на концерт выстроились плотные очереди, как внутри, так и снаружи площадки.

По данным организаторов, праздничные мероприятия на двух локациях — в парке Горького и экстрим-парке «Урам» — привлекли около 100 тысяч участников. В программе были соревнования, лекции, танцевальные баттлы и другие активности.

Утром в честь праздника глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил молодёжь, опубликовав видео о развитии молодёжной культуры за последние десятилетия. Он отметил, что молодые люди с их идеями и энергией — движущая сила страны.