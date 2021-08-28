Популярный в России блогер Антон Мысливец, владелец канала "Крамола" предстанет перед судом за то, что распространял фейки о вакцине.

Судить его будут в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на СКР. Уголовное дело уже направлено в суд.

Весной прошлого года мужчина собирал миллионы просмотров, распространяя ролик, в котором говорилось, что новая вакцина от коронавируса убивает и приводит к смерти.

"Выводы следствия о недостоверности опубликованных Мысливцом данных основываются на совокупности доказательств, в том числе на документах, полученных от органов здравоохранения", - пояснили в СК. Из них следует, что на момент выхода видеоролика разработка вакцин только началась, какие-либо клинические испытания еще не проводились. "Вместе с тем следствию были предоставлены полученные впоследствии подробные результаты клинических исследований, которые подтверждают, что разработанные в России вакцины не несут опасности для здоровья человека", - сообщили в СК.

Блогер вину признал и честно признался, что просто хотел собрать просмотры на канале, чтобы заработать, а сам лично против вакцинации он ничего не имеет.