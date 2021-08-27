В Москве сотрудник ГИБДД с включенными мигалками сбил 13-летнюю девочку на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу Москва.

Как сообщается, пострадавшая девочка перебегала проезжую часть в неположенном месте. Сотрудник ГИБДД, управляя спецавтомобилем, и следуя с включенным специальным сигналом, не среагировал на столь неожиданный маневр пешехода и совершил наезд.

13-летняя девочка госпитализирована в местное отделение больницы. По факту происшествия проводится проверка.