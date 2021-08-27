Туристам, привитым российским "Спутником V" разрешили въезд в Пхукет без прохождения 14-дневного карантина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генконсула России на Пхукете Владимира Соснова.

"При этом путешественникам для въезда на территорию страны в рамках программ «Самуи плюс» и «Пхукетская песочница» необходимо будет оформить соответствующее разрешение в посольстве Таиланда", - пишет агентство.

Как уточнил консул, подавать в Москве документы на получение данного документа можно уже с сегодняшнего дня.