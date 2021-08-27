Накануне жители Дербышек вышли на пикет. Люди протестуют против размещения в поселке туберкулезного диспансера. Его перевели в здание бывшей поселковой больницы, закрывшейся почти 10 лет тому назад.

Активисты настаивают на том, чтобы власти оценили ситуацию с медицинским обслуживанием жителей поселка. В поселке не хватает врачей, за медпомощью жителям приходится ездить в другие районы Казани.

Активисты начали собирать подписи против переноса тубдиспансера в Дербышки. Свое категорическое несогласие с таким решением властей выразили уже более тысячи человек, сообщает idelreal.org.