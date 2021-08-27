В Республике Татарстане расселение аварийного жилья хотят завершить на 2 года раньше намеченных ранее сроков - до конца 2023 года. Об этом сообщает "Татар-Информ" со ссылкой на Министерство экономики РТ.

Решение о досрочном расселении принято республиканским правительством. В программу расселения вошли Казань, Агрызский, Актанышский, Арский, Балтасинский, Елабужский, Зеленодольский, Кукморский, Мензелинский, Сабинский и Чистопольский районы. В общей сложности переселить планируется более 1700 человек.