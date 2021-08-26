Накануне, 25 августа, Россию облетела новость о задержании в Тюмени мужчины, подозреваемого в серийных убийствах и изнасилованиях детей. В частности, речь о пропавшей в конце июня 8-летней Насте Муравьевой, тело которой в пакете нашли только 19 августа.

Следователи проделали невероятный труд: отсмотрели записи с сотен камер наблюдения на улицах города за последние полтора месяца. Там нашли подозреваемого - 40-летнего уроженца Сургута Виталия Бережного.

Как сообщает "Лента.ру", генетический материал задержанного совпал с материалом с тела погибшей девочки. Бережной не стал молчать и сразу во всем признался. Он рассказал, что был пьян, когда расправился с Настей.

По его словам, он привел ребенка на съемную квартиру, в которую уехал от жены месяц назад после семейной ссоры. Утром, когда протрезвел, увидел в ванной тело ребенка. Бережной, по его словам, начал заметать следы и вообще плохо понимал, сколько дней с момента убийства прошло.

Сам Бережной ранее служил в полиции и спецназе. В последнее время работал на мебельном производстве. Ранее не был судим.

По одной из версий следствия, подозреваемый является серийным убийцей — "маньяком с электропроводом". Он может быть причастен к исчезновению девяти детей, пропавших в области с 1997 года.Все дети были изнасилованы и убиты. У жертв было небольшое косоглазие, а жили они в районах, которые считались неблагополучными. По версии следователей, на всех местах преступлений маньяк оставлял свой знак — электрический провод.

На местах нескольких убийств следователи нашли электрический провод. Убийца не использовал его в расправах: не душил и не связывал им жертв. Он просто лежал рядом с телами. И, возможно, это общая черта. Возможно, маньяк подкидывал этот провод, и он — его фирменный знак.

Все жертвы были изнасилованы и убиты, однако их тела были обнаружены уже со значительными следами разложения.