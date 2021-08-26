Лидеры афганских татарских общин обратились к властям Татарстана с просьбой помочь оказать медпомощь раненым ополченцам-татарам и принять их в больницы республики. Об этом сообщает портал "Миллиард.Татар" со ссылкой на генерального директора Благотворительного патриотического фонда мусульман в Афганистане Рустама Хабибуллина.

Ранены в боях с запрещенным на территории РФ "Талибаном" и рядовые, и офицеры. Есть даже генералы, получившие ранения и срочно нуждающиеся в квалифицированной врачебной помощи. Обращение направлено не только в Татарстан, но и в мусульманские сообщества Таиланда, Индии, Пакистана и Турции.