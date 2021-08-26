Мэр Казани Ильсур Метшин предложил провести в столице Татарстана "собачью перепись". Об этом он заявил во время проведения круглого стола, посвященного вопросам работы с бездомными животными.

На данной встрече ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицина Рустам Равилов рассказал, что существуют математические способы, помогающие подсчитать количество бездомных животных на 10% территории, после чего остальные расчеты выполняют по специальным формулам. Градоначальник Казани предложил другое:

"Давайте договоримся — с вашими силами, вашей поддержкой провести „собачью перепись“. Чтобы мы знали, какой объем работы нам предстоит", — отметил Метшин.

Как именно будут работать переписчики, не сообщается. Также пока не указаны конкретные сроки для этой работы.