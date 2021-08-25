В Татарстане завешены поиски влюбленных подростков. Только что стало известно о том, что у села Танайка в Елабужском районе найдено тело второго пропавшего - 17-летнего Кирилла Годкова. Его нашли на дне Камы.
Тело его 16-летней подруги было найдено утром в одних носках. Предварительно не найдено на телах следов насильственной смерти. Лодку подростков, на которой 21 августа они отправились на водную прогулку, нашли в Пермском крае.
Как сообщает Mash Iptash, после столкновения с баржей подростки могли упасть в воду и захлебнуться. Точные причины смерти будут установлены экспертами.
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