В Татарстане завешены поиски влюбленных подростков. Только что стало известно о том, что у села Танайка в Елабужском районе найдено тело второго пропавшего - 17-летнего Кирилла Годкова. Его нашли на дне Камы.

Как сообщает Mash Iptash, после столкновения с баржей подростки могли упасть в воду и захлебнуться. Точные причины смерти будут установлены экспертами.