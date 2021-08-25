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Фото: РЕН.ТВ

Лодку пропавших в Татарстане подростков нашли в Пермском крае

25.08.2021, 12:02 1376 2 prokazan.ru
Найдена лодка пропавших в Татарстане влюбленных подростков. Ее обнаружили почти под Пермью. Таким образом, сообщает Телеграм-канал Mash Iptash, полностью подтвердилась версия о том, что лодку зацепило баржей и протащило до самого Пермского края.
 
Подростки 21 августа уплыли из Елабужского района на водную прогулку после отдыха в компании друзей и пропали.
 
Тело 16-летней Виктории Сычевой нашли сегодня утром у села Танайка в одних носках. Ее парня Кирилла продолжают искать, но, учитывая пройденное лодкой расстояние, теперь сложно сказать, где именно может находиться молодой человек.
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комментарии

Читатель
1
25 августа 2021
12:17
Казань, фатыха амирхана 53а во дворе нашего дома поселился мужчина. Спит ,сидит на лавочках во дворе. Высокий,плотного телосложения, бородатый. Может кто его ищет?
Горожанин
1
25 августа 2021
12:20
Накорми , приюти.

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В ночь на 20 августа жители Татарстана смогут полюбоваться в небе гигантом-Юпитером и его спутниками
12:47, 19.08.2021
Доктор Мясников рассказал о пользе лишнего веса
11:47, 19.08.2021
Пытаясь спасти собаку, водитель насмерть сбил ее хозяина
11:02, 19.08.2021
Мужчина спешил в командировку и забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей наличкой
07:38, 19.08.2021
Патрушев ответил на вопрос о возможности введения российских войск в Афганистан
07:26, 19.08.2021
В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29
06:00, 19.08.2021
14-летняя девочка изнасиловала младшего брата и выложила видео в интернет
20:00, 18.08.2021
Страшное эхо войны: поисковики обнаружили останки 24 детей, убитых фашистами
19:00, 18.08.2021
Задержанного маньяка-душителя заподозрили в 20 изнасилованиях
13:47, 18.08.2021
Два сотрудника ФСБ погибли в ДТП, за рулем сидел лично начальник ГИБДД
12:44, 18.08.2021
Сотворили чудо: врачи смогли спасти руку, которую ребенку полностью оторвало в ДТП
12:33, 18.08.2021
ФСБ нашла и наказала женщину, которая в Сети призывала убивать детей
10:55, 18.08.2021
Осенью в России среди вакцинированных россиян разыграют призы по 100 тысяч: их получит 1000 человек
08:47, 18.08.2021
Девочка, которая сдала ЕГЭ в 8 лет, не смогла поступить на бюджет в МГУ
01:00, 18.08.2021
Молния убила мать и сына, которые находились в палатке
20:00, 17.08.2021
Не сошлись во мнениях по дизайну: наемный строитель жестоко убил хозяина дома и спалил его тело
16:32, 17.08.2021
В России анонсировали появление пятой вакцины от коронавируса
13:34, 17.08.2021
Сделали все, что могли: пилоты разбившегося в Подмосковье самолета уводили его от жилых домов
12:25, 17.08.2021
Судебные приставы забрали у женщины машину вместе с документами на операцию ее 10-летнего сына
12:15, 17.08.2021
В Подмосковье упал новейший транспортный самолет, выживших нет
11:59, 17.08.2021
Девочка-подросток ударила ножом своего дядю, защищаясь от семейного насилия
11:39, 17.08.2021
И даже не извинились: женщину облили кипятком при попытке устроиться на новую работу
08:22, 17.08.2021
«Роллс-Ройс» стоимостью в 31 миллион спалили у бизнесмена из мести или зависти
07:43, 17.08.2021
Женщина вышвырнула из окна роддома чужого младенца
07:31, 17.08.2021
Владимир Путин утвердил новый план противодействия коррупции до 2024 года
05:00, 17.08.2021
Медики в фельдшерском пункте сожгли партию вакцины от коронавируса
01:00, 17.08.2021
Мужчина забрался в окно к бывшей и зарезал ее спящего парня, девица даже не проснулась
20:00, 16.08.2021
Только тариф, остальное - отдельно: сколько на самом деле будут стоить авиабилеты по 1 рублю?
18:15, 16.08.2021
Российские летчики сбежали от Талибана*: со дня подвига прошло 25 лет
17:07, 16.08.2021
В Театре Российской Армии поставили «Преступление и наказание», где главный герой - Галявиев
16:09, 16.08.2021
Молниеносная смерть: двухмесячный малыш умер от заражения коронавирусом от родственников
13:55, 16.08.2021
Юрист рассказал, как можно бороться с алкашами на скамейках у подъездов
13:33, 16.08.2021
Стало известно, в каком формате начнется учебный год в школах России
13:13, 16.08.2021
Не вынес страдания: отставной прокурор покончил с собой
12:54, 16.08.2021
«Били и обливали кипятком и ледяной водой»: в семье 7 лет истязали троих маленьких детей
10:16, 16.08.2021
ГИБДД начала применять дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах, включая Татарстан
09:27, 16.08.2021
Российские чиновники устроили поножовщину на банкете
07:30, 16.08.2021
Начальника службы по борьбе с коррупцией поймали на получении взятки
07:17, 16.08.2021
Российский вирусолог усомнился в том, что вакцинация способна остановить пандемию
22:00, 15.08.2021
Авиабилеты стоимостью в 1 рубль планируют продавать в России
20:03, 15.08.2021
Татарстан вошел в Топ-10 регионов России по числу привитых от Covid-19
17:25, 15.08.2021
Мать, выбросившую своего младенца в мусор, задержали в Москве
15:39, 15.08.2021
Лидеры татарской общины Афганистана могут стать членами правительства страны
13:45, 15.08.2021
Детей эвакуируют из лагеря в Башкирии из-за лесного пожара
13:17, 15.08.2021
«Если есть в мире жопа, то это здесь» - министр экологии Камчатки о дорогах в российской глубинке
12:42, 15.08.2021
Парни бьют девушек, разбитые бутылки и запах газа: массовая драка произошла в Екатеринбурге
20:00, 13.08.2021
Чтоб не надумал жениться: мать организовала похищение взрослого сына у его невесты
19:00, 13.08.2021
Мужчина похитил 13-летнюю девочку и убил ее родных
16:25, 13.08.2021
«Откупилась за 100 тысяч»: Суд закрыл дело учительницы, отправившей интимное видео ученику-школьнику
14:06, 13.08.2021
«В нем бесы»: мать изрезала ножом своего 2-летнего сына, считая его одержимым демонами
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В православном соборе на мужчине в камуфляже внезапно вспыхнула одежда
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Сергей Лавров: Казань может принять Олимпиаду-2036
07:53, 13.08.2021
Привязала перед уходом: Мать заперла своих детей одних на 4 дня, один из малышей умер
07:42, 13.08.2021
Следствие рассматривает теракт как одну из версий взрыва автобуса в Воронеже
06:00, 13.08.2021
Заключенный убил сотрудника исправительной колонии и был ликвидирован при задержании
19:00, 12.08.2021
Третий задержанный за побег из ИВС сам сдался полиции из-за страха
16:14, 12.08.2021
Догнал и перерезал горло: мужчина зверски убил свою супругу в машине на глазах у детей
15:30, 12.08.2021
Российский чиновник назвал жалующихся на смог граждан «ноющей кучей дерьма»
13:04, 12.08.2021
Глава фонда памяти группы Дятлова внезапно умер после похода на перевал
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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В Петербурге «накрыли» подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
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Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
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Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
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10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
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Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
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3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
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Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
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16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
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«Все прошел, а это не осилил»: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
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«Живем, как в пещере»: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
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А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
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12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
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Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
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Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
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«Кричала слишком громко»: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
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Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
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Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
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Роструд разъяснил, законно ли отстранять от работы непривитых от коронавируса
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Мужчине, который убил бывшего прокурора 140 ударами топора, могут дать 16 лет тюрьмы
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Утверждены новые правила обжалования штрафов ГИБДД через «Госуслуги»: как это будет работать?
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Годовалый малыш остался без присмотра и выполз на проезжую часть, чудом не попав под машину
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С 1 августа курорты Краснодарского края закрываются для непривитых
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Шутки кончились: в Кремле заявили, что избегающим вакцинации стоит начать искать новую работу
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Мужчина убил грабителей и попытался избавиться от трупов, тела нашли гаишники в машине
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Коллекторы начали активнее заниматься долгами юных россиян
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В Кремле рассказали, планируется ли вводить всеобщий локдаун
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Многодетному отцу вынесли приговор за изнасилование собственных детей
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Как россияне относятся к обязательной вакцинации - опубликованы результаты исследования
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В России начали разрабатывать программу по вживлению чипов в мозг человека
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Вырезали почки живым: ФСБ обнародовала документы о страшных экспериментах нацистских врачей
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Африканские студенты жестоко избили российского бойца ММА бутылкой
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Отчим надругался над 9-летней девочкой и заявил, что перепутал ее с 40-летней женой
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Ехали из лагеря: после аварии с автобусами в больницу доставлены 15 детей и водитель
09:26, 21.06.2021
В Минтруде допустили возможность отстранения непривитых сотрудников от работы
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Дети, которых три года мучил и запугивал насильник, собрались уйти из семьи в детский дом
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Следователи задержали 19-летнего организатора детской группы смерти
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83-летний пенсионер клюшкой забил молодого соседа по палате в ковидной больнице
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Разбил голову и всю изрезал стеклом: молодой человек убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
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12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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12:53, 21.01.2019
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
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«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью