Найдена лодка пропавших в Татарстане влюбленных подростков. Ее обнаружили почти под Пермью. Таким образом, сообщает Телеграм-канал Mash Iptash, полностью подтвердилась версия о том, что лодку зацепило баржей и протащило до самого Пермского края.
Подростки 21 августа уплыли из Елабужского района на водную прогулку после отдыха в компании друзей и пропали.
Тело 16-летней Виктории Сычевой нашли сегодня утром у села Танайка в одних носках. Ее парня Кирилла продолжают искать, но, учитывая пройденное лодкой расстояние, теперь сложно сказать, где именно может находиться молодой человек.
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