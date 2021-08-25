Найдена лодка пропавших в Татарстане влюбленных подростков. Ее обнаружили почти под Пермью. Таким образом, сообщает Телеграм-канал Mash Iptash, полностью подтвердилась версия о том, что лодку зацепило баржей и протащило до самого Пермского края.

Подростки 21 августа уплыли из Елабужского района на водную прогулку после отдыха в компании друзей и пропали.