В ходе поисков пары подростков, которые отправились кататься на моторной лодке и пропали 22 августа, спасателям удалось найти в Елабужском районе тело девушки. Предположительно, утонувшая 2005 года рождения. Информация об этом поступила утром 25 августа в диспетчерскую службу Елабужского района республики.
За вчерашний день спасатели обследовали около 50 километров правой и левой береговой линии Камы с воды. Пешком обследовали 10 километров берега.
Напомним, в ночь на 22 августа около Елабуги пропали 17-летний молодой человек и 16-летняя девушка. После отдыха с компанией друзей на берегу подростки отправились кататься на резиновой лодке с мотором и исчезли. Накануне сообщалось, что лодку могла зацепить баржа. Поиски юноши продолжаются.
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