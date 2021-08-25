В ходе поисков пары подростков, которые отправились кататься на моторной лодке и пропали 22 августа, спасателям удалось найти в Елабужском районе тело девушки. Предположительно, утонувшая 2005 года рождения. Информация об этом поступила утром 25 августа в диспетчерскую службу Елабужского района республики.

За вчерашний день спасатели обследовали около 50 километров правой и левой береговой линии Камы с воды. Пешком обследовали 10 километров берега.