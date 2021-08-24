В Татарстане продолжаются поиски пары подростков, которые отправились на прогулку 21 августа на лодке и исчезли . Появилось предположение, что лодку молодых влюбленных могла зацепить баржа. Очевидцы уверяют, что слышали, когда пара уплывала, крик девушки, которая просила спутника о помощи, сообщает LIFE SHOT.

Известно, что пара была на шашлыках с друзьями под Елабугой. На берегу нашли кроссовок. Предполагается, что он принадлежит пропавшей девушке.

Ребята, которые были с пропавшими в одной компании, говорят, что пили пиво, но сильно никто не напивался. Некоторые пожелали отправиться домой, и пропавший молодой человек отвез их на лодке до причала. А потом он вернулся, забрал свою девушку, и вдвоем они отправились на прогулку.

Соседняя компания на берегу ночью слышала крики о помощи и звуки приближающейся баржи. По одной из версий, она могла зацепить лодку подростков и дотащить её аж до Удмуртии (туда, предположительно, направлялось судно). Сейчас следователи планируют осмотреть судно, в районе ЧП работают водолазы.