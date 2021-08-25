"Союзмультфильм" осенью 2021 года планирует открыть тематический парк развлечений в Казани, а в 2022 году завершится строительство парка в Перми, сообщает ТАСС. Кроме того, компания выбирает площадку для строительства парка развлечений в Геленджике.

Первый тематический парк развлечений "Союзмультфильма" располагается в Москве, в одном из павильонов на ВДНХ. Его площадь - более 2 тысяч квадратных метров.

Созданный парк оказался масштабируемым решением, и сегодня студия считает открытие таких парков одной из основных форм своего дальнейшего развития.