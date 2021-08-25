"Союзмультфильм" осенью 2021 года планирует открыть тематический парк развлечений в Казани, а в 2022 году завершится строительство парка в Перми, сообщает ТАСС. Кроме того, компания выбирает площадку для строительства парка развлечений в Геленджике.
Первый тематический парк развлечений "Союзмультфильма" располагается в Москве, в одном из павильонов на ВДНХ. Его площадь - более 2 тысяч квадратных метров.
Созданный парк оказался масштабируемым решением, и сегодня студия считает открытие таких парков одной из основных форм своего дальнейшего развития.
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