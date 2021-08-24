Российский президент Владимир Путин подписал два указа о разовой выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Кремля, первый указ назначает такую выплату пенсионерам, которые проходили военную службу, служили в органах внутренних дел, пожарным, служившим в органах по контролю за оборотом наркотиков, в органах уголовно-исполнительной системы, в войсках национальной гвардии. Второй указ дает право получить по 10 тысяч всем остальным категориям пенсионеров.

Как поясняет ТАСС, выплата должна поступить в сентябре 2021 года. Подавать документы не нужно, выплату проведут по тем данным, которые есть в ПФР.

Отмечается, что эти 10 тысяч защищены от любых штрафов и пеней. Их нельзя арестовать или удержать по исполнительным документам.

В случае если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре, ее выплата может быть произведена позднее. Единовременная денежная выплата, не полученная гражданином в связи с его смертью, осуществляется в порядке, установленном законодательством для различных категорий пенсионеров.