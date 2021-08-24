В Казани 30 августа - в День республики и День города - будут перекрыты несколько дорог. Это связано с масштабными торжественными мероприятиями, которые запланированы в столице Татарстана. О предстоящих ограничениях накануне сообщил начальник Управления культуры исполкома города Азат Абзалов.

Чиновник попросил автомобилистов с пониманием отнестись к ограничениям, ведь эти неудобства - временные.

30 августа перекроют Кремлевскую улицу на участке от Чернышевского до площади 1 мая. Перекрыт будет и Ивановский спуск на Профсоюзной.

Ограничения также затронут улицу Марджани — на участке от улицы Татарстан до ул. Фатыха Карима. Перекроют и Сибгата Хакима - от Декабристов до Абсалямова, недоступны будут и зоны паркинга у Центра семьи "Казан".