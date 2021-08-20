В подмосковном Подольске таксист за одну ночь сподобился взорвать 7 банкоматов в отделении банка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Все случилось на улице Ульяновых в отделении одного из банков. Мужчина явно рассчитывал, что взрывная волна позволит ему заполучить деньги из банкоматов, но этого не произошло.

Взрывом оказались выбиты стекла в банке, пострадала дверь.

Правоохранители, изучив видео с камер наблюдения, задержали 34-летнего местного таксиста. Он во всем сознался, возбуждено уголовное дело. На время расследования мужчина задержан.