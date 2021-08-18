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Фото: ProKazan.ru

Двое детей, которых ранил казанский стрелок, все еще находятся на лечении в Москве

18.08.2021, 21:26 800 3 prokazan.ru

Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, до сих пор находятся на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Л.М. Рошаля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 18 августа провел видеоконференцию, на которой в том числе поговорил и с родственниками погибших и пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175.

"Родители выразили огромную благодарность главе ведомства за содействие в организации лечения их пострадавших детей в НИИ Рошаля, а врачам медучреждения – за квалифицированную помощь", – пишет пресс-служба.

Также председатель заслушал конкретные вопросы граждан, касающиеся социальных выплат, помощи в улучшении жилищных условий и дальнейшей реабилитации детей.

По итогам разговора А. Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Республике Татарстан повторно проработать механизм решения проблем присутствующих на приеме людей и оперативно предоставить конкретные предложения.

"Руководителям профильных подразделений центрального аппарата СК, в том числе Информационному центру, поручили оперативно наладить контакт с потерпевшими, чтобы их просьбы и обращения получали своевременную реакцию", – отмечает пресс-служба.

Напомним, 11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани произошла трагедия - Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Галявиева задержали, а по факту нападения на учреждение было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Сейчас он находится в московском СИЗО "Бутырка" и заявляет о раскаянии. 

Ранее мы писали, что власти РТ обратились в Роскомнадзор с требованием запретить публикации о "казанском стрелке". 

Дети Происшествия Казань стрельба в школе 175
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комментарии

Горожанин
0
18 августа 2021
22:02
Почему не в Казани? Почему мы не заслужили нормального здравоохранения, аулдаши?
Горожанин
1
18 августа 2021
22:21
Почему власти РТ не хотят чтобы СМИ освещали информацию о казанском стрелке? Есть, что скрывать?
Горожанин
0
19 августа 2021
00:31
Не переживай так сильно, других реальных достижений у них нет, так что не раз еще увидетесь.
В ответ на комментарий пользователя
Почему власти РТ не хотят чтобы СМИ освещали информацию о казанском стрелке? Есть, что скрывать?
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В православном соборе на мужчине в камуфляже внезапно вспыхнула одежда
12:45, 13.08.2021
Сергей Лавров: Казань может принять Олимпиаду-2036
07:53, 13.08.2021
Привязала перед уходом: Мать заперла своих детей одних на 4 дня, один из малышей умер
07:42, 13.08.2021
Следствие рассматривает теракт как одну из версий взрыва автобуса в Воронеже
06:00, 13.08.2021
Заключенный убил сотрудника исправительной колонии и был ликвидирован при задержании
19:00, 12.08.2021
Третий задержанный за побег из ИВС сам сдался полиции из-за страха
16:14, 12.08.2021
Догнал и перерезал горло: мужчина зверски убил свою супругу в машине на глазах у детей
15:30, 12.08.2021
Российский чиновник назвал жалующихся на смог граждан «ноющей кучей дерьма»
13:04, 12.08.2021
Глава фонда памяти группы Дятлова внезапно умер после похода на перевал
12:45, 12.08.2021
Сотрудник налоговой платил налоги за других россиян - на него «настучали» его коллеги
07:18, 12.08.2021
Родители сами похитили невесту прямо перед свадьбой из-за неприязни к жениху
05:00, 12.08.2021
Российский депутат призвал жителей региона кланяться перед начальством
19:00, 11.08.2021
Мужчине дали большой срок за интимную переписку с детьми
13:35, 11.08.2021
Дед выдал собственного новорожденного внука за подкидыша и отнес его в полицию
12:13, 11.08.2021
Пьяный мужчина, охраняя свое авто, открыл стрельбу из пневматической винтовки по детям
11:19, 11.08.2021
Мужчине дали 15 лет за самосуд и расправу над двумя криминальными авторитетами
10:34, 11.08.2021
Российские следователи в рамках уголовного дела допросили кота
07:37, 11.08.2021
Полиция арестовала мужчину, целовавшего 5-летнюю девочку прямо у ее дома
07:28, 11.08.2021
Вирусолог назвал сроки наступления новой волны коронавируса в России
01:00, 11.08.2021
Труп неизвестного зверя на пляже жутко напугал туристов
14:18, 10.08.2021
Суд вынес приговор матери, позволявшей за 1000 рублей насиловать своих детей
12:41, 10.08.2021
Найденный с переломанными ребрами и руками актер «Штрафбата» умер в реанимации
12:31, 10.08.2021
А ведь просто хотел уволиться: полицейский покончил с собой после отказа начальства в увольнении
11:32, 10.08.2021
Депутат-миллионер признался, что случайно пристрелил человека
07:33, 10.08.2021
Суд отменил приговор экс-росгвардейцу, изнасиловавшему мальчика, который защищал от него мать
07:18, 10.08.2021
Девять человек умерли в ковидной больнице от нехватки кислорода для дыхания
05:00, 10.08.2021
Девушку-сержанта арестовали за побег пятерых заключенных из ИВС
20:00, 09.08.2021
Врачи считают случай уникальным: певицу МакSим переводят из реанимации в обычную палату
14:39, 09.08.2021
Маленького ребенка в фекалиях заперли в больничном боксе одного при 40-градусной жаре
14:13, 09.08.2021
Полиция ищет водителя, раздавившего 10-месячного младенца на пляже
11:10, 09.08.2021
Обманутых будет еще больше: «подруга» Finiko - Frendex прекратила свою работу на территории России
10:49, 09.08.2021
Мужчина погиб в карете скорой после попытки попасть к себе домой
07:34, 09.08.2021
Владимир Познер заявил о заслуженном наказании для РФ на Олимпиаде в Токио
07:16, 09.08.2021
Пьяный мужчина стрелял в женщину, но попал в ее двухлетнюю дочь
06:00, 09.08.2021
Проснулся утром на месте трагедии, весь в крови: депутат от КПРФ забил инвалида до смерти
05:00, 09.08.2021
В Минобрнауки заявили, что не требуют обязательной вакцинации студентов от коронавируса
17:55, 08.08.2021
Мошенники начали вакцинировать людей на дому неизвестным веществом
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В больнице скончалась школьница, на которую во время урагана упала крыша ТЦ
11:44, 08.08.2021
У пассажира с карты списали 20 миллионов рублей за одну поездку в автобусе
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
09:35, 08.08.2021
Мать ударила своего ребенка-инвалида ножом в глаз
09:05, 08.08.2021
Суперраспространитель: один россиянин смог заразить коронавирусом 1500 человек
08:41, 08.08.2021
В Госдуме прокомментировали идею увеличить рабочую неделю в стране
07:31, 08.08.2021
В МВД составлен портрет среднестатистического преступника: кто он?
01:15, 08.08.2021
Семья сатанистов призналась в двух ритуальных убийствах
20:00, 07.08.2021
У строительной базы обнаружили человеческую ногу
17:01, 07.08.2021
Из изолятора временного содержания сбежали пятеро заключенных
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
06:00, 07.08.2021
Хозяйка выбросила собаку из окна за то, что пес съел пятитысячную купюру
01:00, 07.08.2021
Женщина заявила в полицию, что ее 7-летнюю дочь изнасиловали в летнем лагере
19:00, 06.08.2021
Маляр из Адыгеи изнасиловал в парке малолетнюю дочь известной в России рок-певицы
14:20, 06.08.2021
Сидел совсем голый в луже: прокуратура проверяет кадры, на которых малыш голышом играл на улице
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Мать с младенцем на руках выбросилась из окна многоэтажки
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Скончался 12-летний ребенок, заразившийся коронавирусом
10:46, 06.08.2021
Микрофинансовые конторы придумали схему обмана россиян с выдачей кредитов без их ведома
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Инфекционист Викулов объяснил вероятность попасть в больницу после вакцинации
08:03, 06.08.2021
Мать 2-летнего малыша, выброшенного из окна отцом, рассказала, почему он так поступил
07:47, 06.08.2021
24-летний парень скончался после вакцинации, Росздравнадзор проверяет причины
05:00, 06.08.2021
Мужчина из мести за полученный срок попытался зарубить заместителя прокурора топором
01:00, 06.08.2021
Парень и девушка, которые являются сатанистами, признались в ритуальных убийствах и каннибализме
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Девочку, которую мать с рождения держала в шкафу, передали родственникам
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Мужчина отрезал себе часть языка, когда его задерживала полиция
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Россиян предупредили о внезапных проверках в квартирах и домовладениях
11:53, 05.08.2021
Влюбленный уголовник зверски вырезал семью из пяти человек с ребенком на почве ревности
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«Они уже среди вас»: автомобилистов в России предупредили о скрытом патрулировании ГИБДД
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В Роспотребнадзоре предупредили о тяжелом лечении при дельта-штамме коронавируса
08:19, 05.08.2021
Коронавирусная инфекция убила вакцинированного врача
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Отец выбросил из окна малолетнего сына и сбежал из дома в одних трусах
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94-летнего ветерана ВОВ выписали из больницы с открытым швом
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Полиция арестовала мужчину, изнасиловавшего 4-летнюю дочь своих друзей
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Пятилетняя девочка погибла, получив ожоги от горящего бензина, пролитого на нее отцом
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В Госдуме предложили отменить в России плату за детские сады
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Нейрофизиолог оценил шансы певицы МакSим на возвращение на сцену
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Мужчина после смерти супруги сменил пол и потребовал записать его «матерью»
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Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
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Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
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Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
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Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
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10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
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Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
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3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
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Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
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16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
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«Живем, как в пещере»: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
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А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
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12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
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Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
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Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
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«Кричала слишком громко»: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
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Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
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Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
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Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
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Роструд разъяснил, законно ли отстранять от работы непривитых от коронавируса
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Мужчине, который убил бывшего прокурора 140 ударами топора, могут дать 16 лет тюрьмы
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Утверждены новые правила обжалования штрафов ГИБДД через «Госуслуги»: как это будет работать?
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Годовалый малыш остался без присмотра и выполз на проезжую часть, чудом не попав под машину
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С 1 августа курорты Краснодарского края закрываются для непривитых
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Шутки кончились: в Кремле заявили, что избегающим вакцинации стоит начать искать новую работу
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Мужчина убил грабителей и попытался избавиться от трупов, тела нашли гаишники в машине
10:07, 24.06.2021
Коллекторы начали активнее заниматься долгами юных россиян
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В Кремле рассказали, планируется ли вводить всеобщий локдаун
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Многодетному отцу вынесли приговор за изнасилование собственных детей
10:37, 23.06.2021
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Как россияне относятся к обязательной вакцинации - опубликованы результаты исследования
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Вырезали почки живым: ФСБ обнародовала документы о страшных экспериментах нацистских врачей
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Африканские студенты жестоко избили российского бойца ММА бутылкой
16:41, 21.06.2021
Отчим надругался над 9-летней девочкой и заявил, что перепутал ее с 40-летней женой
15:46, 21.06.2021
Ехали из лагеря: после аварии с автобусами в больницу доставлены 15 детей и водитель
09:26, 21.06.2021
В Минтруде допустили возможность отстранения непривитых сотрудников от работы
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«Думаю, меня хотели убить»: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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«Нужно достать боль»: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
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«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью