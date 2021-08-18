Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, до сих пор находятся на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Л.М. Рошаля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 18 августа провел видеоконференцию, на которой в том числе поговорил и с родственниками погибших и пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175.

"Родители выразили огромную благодарность главе ведомства за содействие в организации лечения их пострадавших детей в НИИ Рошаля, а врачам медучреждения – за квалифицированную помощь", – пишет пресс-служба.

Также председатель заслушал конкретные вопросы граждан, касающиеся социальных выплат, помощи в улучшении жилищных условий и дальнейшей реабилитации детей.

По итогам разговора А. Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Республике Татарстан повторно проработать механизм решения проблем присутствующих на приеме людей и оперативно предоставить конкретные предложения.

"Руководителям профильных подразделений центрального аппарата СК, в том числе Информационному центру, поручили оперативно наладить контакт с потерпевшими, чтобы их просьбы и обращения получали своевременную реакцию", – отмечает пресс-служба.

Напомним, 11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани произошла трагедия - Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Галявиева задержали, а по факту нападения на учреждение было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Сейчас он находится в московском СИЗО "Бутырка" и заявляет о раскаянии.

Ранее мы писали, что власти РТ обратились в Роскомнадзор с требованием запретить публикации о "казанском стрелке".