В Казани ведутся поиски 25-летней девушки, которая пропала неделю назад. С 13 августа о местоположении Лады Кочановой ничего не известно.

На связь с родными и друзьями девушка перестала выходить именно 13 августа. Родные не стали долго ждать и сразу обратились в полицию и к волонтерам отряда "Лиза Алерт".

Девушка имеет рост около 165 сантиметров, худощавое телосложение и русые длинные волосы. На момент пропажи на ней была красная в черный квадрат рубашка, светлая длинная юбка и белый платок.

Всех, кто видел Ладу, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.