Наследный принц короля Бахрейна принц Халид бин Хамад аль-Халифа прибудет с визитом в Казань на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба ММА России.

Дело в том, что на следующей неделе в Казани стартует Открытый чемпионат и первенство Европы по смешанному единоборству "ММА". Соревнования будут проходить с 16 по 20 августа на площадке БСС "Баскет-Холл".

В соревнования также примет участие и команда из Бахрейна, а Халид бин Хамад аль-Халифа будет представлять на них делегацию своей страны.