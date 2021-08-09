Гигантскую башню "Тюбетей Tower" предложили построить рядом с зоопарком "Река Замбези" в Казани, сообщает портал E-Kazan.ru.

Новый участок для башни искали на городском совете Казани, инвестор место предварительно одобрил.

Ранее мы писали, что руководители проекта на строительство объекта не могут выбрать подходящее месторасположение. Башню планировали возвести недалеко от "Ак Барс Арены", однако от этой идеи отказались. Минниханов поручил пересмотреть расположение "Тюбетей Tower", так как по созданному проекту он находился в спортивном парке.

По проекту высота башни должна составить 123,5 метра, что выше нынешнего рекордсмена - "Лазурных небес". Около башни разобьют ландшафтный парк, сама смотровая площадка будет со стеклянным полом, на ней планируют разместить кофейню. Строительство парка и башни, по подсчетам, обойдется в 400 млн рублей.



