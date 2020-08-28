В Казани не могут определиться с местом башни «Тюбетей Тower»

Руководители проекта "Тюбетей Tower" не могут определиться с местом строительства. О его будущем рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

О том, что ни инвестор, ни власти Казани не отказываются от планов по строительству в городе 125-метровой башни она сообщила корреспонденту "Татар-информ":

"Там есть определенные полетные ограничения. Еще там охранная зона ЮНЕСКО с этой стороны. Мы понимаем, что нарушать ничего не хотим. Надо так согласовать размещение, чтобы все были довольны, а это сложно. Пока мы не можем найти решение, которое всех устроит. Но инвестор от этого проекта не отказывается. Думаю, в ближайшее время с мэром какое-то решение примем".

Ранее башню планировали возвести недалеко от "Ак Барс Арены", однако от этой идеи отказались. Минниханов поручил пересмотреть расположение "Тюбетей Tower", так как по созданному проекту он находился в спортивном парке.

Напомним, что высота башни составит 123,5 метра, что выше нынешнего рекордсмена -"Лазурных небес". Около башни разобьют ландшафтный парк, сама смотровая площадка будет со стеклянным полом, на ней планируют разместить кофейню. Строительство парка и башни, по подсчетам, обойдется в 400 миллионов рублей.