В МВД, опираясь на отчет Генпрокуратуры, составили портрет среднестатистического российского преступника. Выяснилось, что чаще всего преступления совершают мужчины, не имеющие постоянного дохода или ранее совершавшие преступления.

За половину 2021 года в России совершили около миллиона преступлений, и это более чем на 1% больше, чем годом ранее.

С января по июнь в стране задержали 446 тысяч человек, 64% из которых (около 285 тысяч) не имеют постоянного источника дохода и 58% (257 тысяч человек) ранее привлекались к ответственности, пишет РИА Новости.

Большую часть правонарушений совершают мужчины. На женщин приходится каждое шестое. Самое распространенное преступление в РФ - кражи (каждое третье преступление), далее идет мошенничество - 16,5%, на убийства и иные преступления против личности приходится 14%.