Мужчина на Кубани отрезал себе часть языка, когда его задерживали полицейские. Но перед этим он выстрелил в стража порядка из травматического пистолета и убежал, а на членовредительство решился после того, как его поймали. Об этом сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Как установили следователи, наркополицейские получили сообщение в рамках оперативной работы. Остановили подозрительного мужчину в хуторе Ленина. А тот не стал ждать последующих действий стражей порядка и сразу открыл стрельбу из травматического оружия.

Быстро установили, что стрелком был 29-летний местный житель. Его нашли, и тогда молодой человек решился на отчаянный шаг - отрезал себе часть языка. Ему оказали помощь, сейчас угрозы его жизни и здоровью нет. Проверяется его причастность к обороту наркотиков.