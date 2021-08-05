Золотая олимпийская чемпионка Марта Мартьянова из Казани рассказала о своей предстоящей свадьбе. Несмотря на травму, рапиристка успешно выступила в Токио, принеся золото сборной России и дав особый повод для гордости всему Татарстану.

После полученной травмы, сообщает "Российская газета", девушка все еще прихрамывает, врачи дали ей рекомендации по скорейшему восстановлению, ведь на середину августа у Марты запланировано важное событие - свадьба.

Избранник Марты - фехтовальщик из Ярославля Евгений Ломтев. Он завершил не так давно спортивную картеру и стал тренером. Предложение руки и сердца Евгений сделал Марте еще до начала Олимпиады. После свадьбы Марта может покинуть Татарстан.

"Мы еще не определились, где будем дальше работать и тренироваться - в Казани или Ярославле, - рассказала Мартьянова. - В любом случае это решение мы будем принимать вместе".