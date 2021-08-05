Врачам удалось спасти Мулланура Мустафина, который первым встретил стрелка Ильназа Галявиева в день расстрела школы № 175. Технический работник школы выписался и от души поблагодарил врачей городской больницы № 7, которые, по его словам, "вытащили его из могилы".

62-летний Мулланур Мустафин получил тяжелые ранения, пытаясь преградить путь вооруженному Галявиеву в школу.

Пули попали Мустафину в голову, живот и раздробили кости таза, отмечает Mash. Пострадавшего отвезли в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи провели успешную операцию, а сейчас завершилась реабилитация.